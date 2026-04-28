США та Іран наближаються до потенційної угоди – CNN

28 квітня 2026, 08:24
США та Іран наближаються до потенційної угоди – CNN
з вільних джерел
Дональд Трамп заявляв, що для укладення будь-якої угоди Іран мав би відмовитися від запасів урану.

США та Іран ведуть неофіційні переговори і можуть бути ближчими до ухвалення угоди, ніж здається, хоча ризик зриву процесу і повернення до війни зберігається.

Про це пише CNN, посилаючись на джерела, обізнані з процесом посередництва.

Хоча другий раунд переговорів у Пакистані так і не відбувся, неофіційні дипломатичні контакти тривають дуже активно, підкреслили там.

За словами співрозмовників видання, нинішні обговорення зосереджені на поетапному підході. Зокрема перший етап потенційної угоди передбачає повернення до ситуації, що існувала до війни, а також відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці без будь-яких обмежень чи зборів.

Питання ядерної програми Ірану, яке США та Ізраїль називали причиною конфлікту, планують розглядати пізніше.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що будь-яка угода має передбачати відмову Ірану від запасів урану, який наближений до збройового рівня, а також припинення його збагачення, проте Іран послідовно відкидає такі вимоги.

Джерела також зазначають, що посередники чинять тиск на обидві сторони, намагаючись підштовхнути їх до домовленості. Найближчі кілька днів можуть стати вирішальними, адже залишається ризик, що США можуть вийти з переговорного процесу і знову перейти до воєнних дій, наголосили в CNN.

Нагадаємо, Іран звернувся до США з новою пропозицією, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення бойових дій, тоді як обговорення ядерної програми пропонується відкласти. Як писало Axios, припинення блокади та війни могло б послабити позиції президента США Дональда Трампа в майбутніх переговорах щодо можливого вивезення іранських запасів збагаченого урану та вимоги зупинити його збагачення.

