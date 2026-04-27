Іран запропонував США новий план щодо Ормузької протоки та завершення війни

27 квітня 2026, 08:49
Іран запропонував США новий план щодо Ормузької протоки та завершення війни
з вільних джерел
Питання ядерної програми пропонується відкласти на пізніший етап.

Іран передав США нову мирну пропозицію: відкрити Ормузьку протоку, припинити бойові дії та продовжити перемир'я на тривалий термін або остаточно домовитися про завершення війни. Питання ядерної програми пропонується відкласти на пізніший етап.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника та два додаткові джерела.

Дипломатія зайшла в глухий кут: іранське керівництво розколоте щодо того, які ядерні поступки взагалі можна виносити на переговори. Нова пропозиція дозволяє обійти це питання та швидше досягти угоди. Однак вона має суттєвий мінус для Вашингтона: знявши блокаду і припинивши війну, США втратять важелі тиску для досягнення своїх ключових цілей – вилучення іранських запасів збагаченого урану та повного зупинення іранського збагачення.

На вихідних, 26–27 квітня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі через пакистанських, єгипетських, турецьких та катарських посередників дав зрозуміти: в іранському керівництві немає консенсусу щодо реакції на американські ядерні вимоги. Трамп тим часом заявив у інтерв'ю Fox News, що хоче продовжувати морську блокаду іранських портів, сподіваючись змусити Тегеран поступитися протягом кількох наступних тижнів.

У понеділок Трамп, за очікуваннями, проведе ситуаційну нараду з командою з національної безпеки та зовнішньої політики, на якій обговорять глухий кут у переговорах і можливі наступні кроки.

Для розуміння контексту: з 28 лютого США та Ізраїль атакували Іран, внаслідок чого загинули верховний лідер аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових і державних керівників. Іран у відповідь почав обстрілювати сусідні країни та Ізраїль, а рух танкерів через Ормузьку протоку зупинився. 8 квітня сторони домовилися про двотижневе перемир'я, 13 квітня США запровадили морську блокаду іранських портів. 17 квітня Іран розблокував протоку після угоди про припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем, однак вже наступного дня знову закрив її у відповідь на блокаду. 21 квітня Трамп оголосив про продовження перемир'я до отримання іранських пропозицій.

