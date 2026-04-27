27 квітня 2026, 09:23
Глава МЗС Ірану прилетів до путіна
Джерело: zn.ua
Напередодні Трамп скасував зустріч своїх представників із Арагчі в Ісламабаді.

Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі прибув до Санкт-Петербурга рано вранці в понеділок – одразу після двох раундів переговорів у пакистанському Ісламабаді та поїздки до Оману. У росії його чекає зустріч із президентом владіміром путіним та главою російського МЗС.

Про це повідомило іранське агентство IRNA.

Іранське міністерство закордонних справ зазначило, що на порядку денному – двосторонні відносини між Тегераном і москвою, а також "регіональні та міжнародні події".

Посол Ірану в росії Казем Джалалі напередодні написав у мережі X, що Іран і росія сформували "єдиний фронт» проти того, що він назвав «кампанією тоталітарних сил" – на захист країн, які прагнуть світу без західного домінування.

Переговори з США зайшли в глухий кут

Паралельно з дипломатичною активністю Тегерана на московському напрямку переговори з Вашингтоном фактично зупинились. Axios повідомило, що Іран через пакистанських посередників передав США нову пропозицію – щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та припинення війни, відклавши ядерне питання на пізніший етап.

Однак Трамп скасував заплановану поїздку свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа до Ісламабаду. Пояснення виявилося двояким: спочатку президент послався на "занадто великий обсяг поїздок та витрат", а потім відверто заявив, що іранська пропозиція є "неадекватною". "Іран запропонував багато, але недостатньо",  – сказав він.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється