Ексміністра оборони Китаю засудили до смертної кари за корупцію

07 травня 2026, 16:09
Фото: Getty Images
Двом колишнім міністрам оборони Китаю винесли умовні смертні вироки за звинуваченням у хабарництві. Один із них – Лі Шанфу, який у 2023-му раптово зник із публічного простору після свого першого і єдиного візиту в росію.
 
Про це повідомили китайські державні медіа, цитує BBC.
 
Крім Шанфу, військовий суд засудив до смертної кари Вей Фенхе – попередника Шанфу. Їхні вироки передбачають дворічну відстрочку – це означає, що смертну кару замінять на довічне ув'язнення через два роки без можливості зменшення терміну покарання або умовно-дострокового звільнення.
 
Усе особисте майно колишніх посадовців конфіскували. Вей обіймав посаду міністра оборони з 2018 року по 2023 рік, а в березні 2023-го його замінив Шанфу. Останній пробув на посаді лише кілька місяців – його звільнили в жовтні 2023 року, через два місяці після того, як він раптово зник із громадського життя. Незадовго до зникнення Шанфу здійснив свій перший та останній візит до росії, де зустрівся з російським лідером путіним.
 
До того як стати міністром оборони, Шанфу обіймав посаду заступника командувача Сил стратегічного забезпечення китайської армії, а у 2017–2022 роках очолював департамент підготовки військ і постачання Центральної військової ради КНР.
 
У 2018 році він потрапив під санкції США за участь у закупівлі російських винищувачів Су-35 і комплексів С-400. Джерела Financial Times, ознайомлені з даними американської розвідки, стверджували, що справу проти Шанфу, за яку він і отримав вирок, відкрили через порушення під час закупівлі військової техніки.

 

