Ексміністра оборони Китаю засудили до смертної кари за корупцію

У 2018 році він потрапив під санкції США за участь у закупівлі російських винищувачів Су-35 і комплексів С-400.

Двом колишнім міністрам оборони Китаю винесли умовні смертні вироки за звинуваченням у хабарництві. Один із них – Лі Шанфу, який у 2023-му раптово зник із публічного простору після свого першого і єдиного візиту в росію.

Про це повідомили китайські державні медіа, цитує BBC.

Крім Шанфу, військовий суд засудив до смертної кари Вей Фенхе – попередника Шанфу. Їхні вироки передбачають дворічну відстрочку – це означає, що смертну кару замінять на довічне ув'язнення через два роки без можливості зменшення терміну покарання або умовно-дострокового звільнення.

Усе особисте майно колишніх посадовців конфіскували. Вей обіймав посаду міністра оборони з 2018 року по 2023 рік, а в березні 2023-го його замінив Шанфу. Останній пробув на посаді лише кілька місяців – його звільнили в жовтні 2023 року, через два місяці після того, як він раптово зник із громадського життя. Незадовго до зникнення Шанфу здійснив свій перший та останній візит до росії, де зустрівся з російським лідером путіним.