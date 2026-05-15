У Польщі затримали підозрюваних у побитті трьох українських підлітків

15 травня 2026, 14:33
Фото: Марчин Кервінський
Інцидент стався 7 травня на Свентокшиському мосту у Варшаві.
У Варшаві правоохоронці затримали п’ятьох поляків віком від 15 до 18 років, яких підозрюють у жорстокому побитті трьох підлітків з України.
 
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський, передає RMF24.
 
Інцидент стався 7 травня на Свентокшиському мосту у Варшаві. За даними поліції, один із постраждалих українців отримав настільки серйозні травми, що його довелося госпіталізувати.
 
Згодом у відомстві зазначили, що згідно зібраних доказів, злочин не був скоєний на ґрунті національної ненависті.
 
Зараз польські правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб детально з’ясувати всі обставини події та встановити роль кожного із затриманих підлітків. Усі матеріали справи готують для передачі до прокуратури.
Польщазатримання

