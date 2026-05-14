Українця підозрюють у схемі з передачею судна для тіньового флоту росії

14 травня 2026, 12:23
Українця підозрюють у схемі з передачею судна для тіньового флоту росії
Фото: ООС
За даними слідства, підозрюваний українець діяв спільно з іншими особами, зокрема представниками росії.

Українські правоохоронці разом з Митною службою Фінляндії викрили злочинне угруповання, яке купувало судна для тіньового флоту росії. У ньому брали участь іноземці та українець – йому оголосили підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний українець діяв спільно з іншими особами, зокрема, представниками росії. Вони організували купівлю корабельного буксира через іноземну компанію в Європі та таємно передали його російській компанії у нейтральних водах.

Щоб приховати фактичне призначення судна, його оформлювали нібито для подальшого використання поза межами росії. Українець представляв інтереси компанії-покупця, готував і підписував документи про придбання буксира, а також організовував підготовку судна й екіпажу до виходу з порту.

Після виходу з порту буксир змінив заявлений маршрут і вимкнув навігацію. Згодом судно перереєстрували під прапором рф, воно отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії.

Як встановили правоохоронці, ця компанія надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі та може виконувати роботи в інтересах підсанкційних російських суб’єктів.

Слідство вважає, що переданий буксир росія може використовувати для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт. Такі судна є важливою частиною морської логістики рф і можуть забезпечувати функціонування її тіньового флоту, за допомогою якого росія намагається обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту енергоресурсів.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, а також готівку на суму $54 750 та €37 900.

Затриманому українцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство щодо інших фігурантів, зокрема іноземців, триває.

тіньовий фолот рфФінляндіямитниця

