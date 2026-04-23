ЗМІ дізналися таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї після удару США та Ізраїлю

ЗМІ з'ясували, куди зник Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Хаменеї перебуває в укритті з 28 лютого після ударів американських та ізраїльських сил по комплексу, де він мешкав із сім'єю. Унаслідок атаки загинули його батько, дружина і син. Доступ до нього залишається суворо обмеженим. Він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.

З міркувань безпеки високопоставлені представники силових структур і чиновники не відвідують його. У догляді беруть участь президент Масуд Пезешкіан, який також є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.

За даними іранських чиновників, Хаменеї зберігає ясність свідомості і продовжує брати участь в управлінні. Йому проводили операції на нозі, очікується протезування. Рука поступово відновлюється після операції. Опіки обличчя і губ ускладнюють мову, у майбутньому знадобиться пластична операція. Відео- та аудіозвернення він не записує.

Офіційні заяви публікуються через державні канали. Передача інформації йде через кур'єрів, які доставляють документи в запечатаних конвертах. Відповідні розпорядження повертаються тим самим шляхом. Частина рішень передана військовим структурам.

На тлі політичних процесів посилюється вплив військових, а також обговорюється участь Моджтаби Хаменеї у формальному ухваленні рішень. При цьому повного контролю в нього немає, він здебільшого працює в рамках уже підготовлених рішень.