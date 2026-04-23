ЗМІ дізналися таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї після удару США та Ізраїлю

23 квітня 2026, 21:07
Фото: DW
Хаменеї перебуває в укритті з 28 лютого після ударів американських та ізраїльських сил по комплексу, де він мешкав із сім'єю.
ЗМІ з'ясували, куди зник Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю по Ірану.
 
Про це йдеться у публікації The New York Times.
 
Хаменеї перебуває в укритті з 28 лютого після ударів американських та ізраїльських сил по комплексу, де він мешкав із сім'єю. Унаслідок атаки загинули його батько, дружина і син. Доступ до нього залишається суворо обмеженим. Він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.
 
З міркувань безпеки високопоставлені представники силових структур і чиновники не відвідують його. У догляді беруть участь президент Масуд Пезешкіан, який також є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.
 
За даними іранських чиновників, Хаменеї зберігає ясність свідомості і продовжує брати участь в управлінні. Йому проводили операції на нозі, очікується протезування. Рука поступово відновлюється після операції. Опіки обличчя і губ ускладнюють мову, у майбутньому знадобиться пластична операція. Відео- та аудіозвернення він не записує.
Офіційні заяви публікуються через державні канали. Передача інформації йде через кур'єрів, які доставляють документи в запечатаних конвертах. Відповідні розпорядження повертаються тим самим шляхом. Частина рішень передана військовим структурам.
 
На тлі політичних процесів посилюється вплив військових, а також обговорюється участь Моджтаби Хаменеї у формальному ухваленні рішень. При цьому повного контролю в нього немає, він здебільшого працює в рамках уже підготовлених рішень.

 

Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 22:54
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Більше публікацій

