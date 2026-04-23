Буданов зробив низку заяв: про зброю для цивільних, мобілізацію та втрати росії

Керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив проти легалізації вогнепальної зброї для цивільних, заявивши, що це може створити більше ризиків, ніж користі. За його словами, роздача зброї населенню ніколи не була ефективним рішенням і лише підвищує ймовірність терактів та злочинів. Він підкреслив, що ключову роль у безпеці мають відігравати правоохоронні органи та спецслужби, а не озброєння громадян.

Коментуючи нещодавній теракт у Києві, Буданов звернув увагу на проблему контролю за обігом зброї та запитання до того, як люди з відповідним минулим могли отримувати дозволи, передає "Суспільне".

Також очільник ОП висловився щодо мобілізації в Україні. Він наголосив, що в умовах тривалої війни вона є необхідною, адже добровольці вже значною мірою вступили до війська. Водночас, за його словами, реформувати слід не сам процес призову, а випадки нелюдського ставлення під час примусового залучення. Буданов додав, що в країні є мільйони людей, які ухиляються від служби, і без поповнення армії існує загроза для держави.

Окремо Буданов прокоментував наслідки ударів безпілотників по нафтовій інфраструктурі росії. За його оцінкою, головний ефект таких атак полягає не лише у фінансових втратах чи зниженні видобутку, а насамперед у підриві репутації росії як надійного постачальника енергоресурсів.

Він зазначив, що зрив контрактів і сумніви партнерів щодо стабільності постачань можуть мати довгострокові наслідки для російської економіки. Зокрема, це стимулює країни-покупці шукати альтернативних постачальників, що посилює стратегічний тиск на енергетичний сектор рф.

Паралельно з цим Європейський Союз готує новий пакет санкцій, спрямований, зокрема, проти російського нафтового експорту та пов’язаних із ним структур, що додатково посилює економічний і політичний тиск на москву.