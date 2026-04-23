23 квітня 2026, 13:44
Буданов зробив низку заяв: про зброю для цивільних, мобілізацію та втрати росії
Керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив проти легалізації вогнепальної зброї для цивільних, заявивши, що це може створити більше ризиків, ніж користі. За його словами, роздача зброї населенню ніколи не була ефективним рішенням і лише підвищує ймовірність терактів та злочинів. Він підкреслив, що ключову роль у безпеці мають відігравати правоохоронні органи та спецслужби, а не озброєння громадян.

Коментуючи нещодавній теракт у Києві, Буданов звернув увагу на проблему контролю за обігом зброї та запитання до того, як люди з відповідним минулим могли отримувати дозволи, передає "Суспільне".

Також очільник ОП висловився щодо мобілізації в Україні. Він наголосив, що в умовах тривалої війни вона є необхідною, адже добровольці вже значною мірою вступили до війська. Водночас, за його словами, реформувати слід не сам процес призову, а випадки нелюдського ставлення під час примусового залучення. Буданов додав, що в країні є мільйони людей, які ухиляються від служби, і без поповнення армії існує загроза для держави.

Окремо Буданов прокоментував наслідки ударів безпілотників по нафтовій інфраструктурі росії. За його оцінкою, головний ефект таких атак полягає не лише у фінансових втратах чи зниженні видобутку, а насамперед у підриві репутації росії як надійного постачальника енергоресурсів.

Він зазначив, що зрив контрактів і сумніви партнерів щодо стабільності постачань можуть мати довгострокові наслідки для російської економіки. Зокрема, це стимулює країни-покупці шукати альтернативних постачальників, що посилює стратегічний тиск на енергетичний сектор рф.

Паралельно з цим Європейський Союз готує новий пакет санкцій, спрямований, зокрема, проти російського нафтового експорту та пов’язаних із ним структур, що додатково посилює економічний і політичний тиск на москву.

Останні матеріали

Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
