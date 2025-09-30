Lufthansa звільнить 4 тисячі співробітників через штучний інтелект
30 вересня 2025, 08:55
Фото: cheapoair.ru
Обіцяють, що це будуть здебільшого офісні посади
Німецький авіаперевізник Lufthansa підтвердив плани щодо скорочення штату до 2030 року на 4 тисячі співробітників.
Про це пише Deutsche Welle.
Компанія стверджує, що внаслідок розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту з'явилася можливість відмовитися від послуг людей у деяких напрямках "заради більшої ефективності".
Боси Lufthansa переконують, що скорочення будуть спрямовані на адміністративні посади, в той час як операційний персонал залишиться на своїх місцях.
Профспілка Verdi, яка представляє інтереси працівників авіакомпанії, у відповідь пообіцяла чинити опір звільненням та поклала відповідальність за майбутні скорочення на німецьку та європейську авіаційну політику. Мовляв, регуляції призвели до зростання витрат через збори в аеропортах та інціативи із захисту довколишнього середовища.