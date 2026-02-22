Угорщина погрожує заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС через "Дружбу"

Будапешт заявив, що не підтримає нові санкції проти рф, доки Україна не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина у понеділок заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти посія через нібито навмисне небажання України ремонтувати нафтопровід "Дружба".

Про це він написав у неділю в соцмережі X (Twitter).

За словами Сійярто, на завтрашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ планується ухвалення нового пакета санкцій проти росії.

"Угорщина заблокує його. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччина трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо ухвалювати важливі для Києва рішення", – наголосив угорський міністр.

Через російську атаку на нафтовий вузол Броди та пошкодження трубопроводу "Дружба" уряди Угорщини та Словаччини оголосили надзвичайний стан на ринку нафтопродуктів.

Обидві країни звинувачують Україну у свідомому небажанні відновлювати постачання російської нафти.

Також ми зазначали, що Словаччина та Угорщина погрожують обмежити постачання енергоносіїв Україні.