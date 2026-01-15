Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати "тіньовий флот"

15 січня 2026, 12:53
росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати
Фото: Associated Press
росіяни спотворюють дані GPS, щоб захистити танкери та екіпаж від покарання за перевезення підсанкційної нафти.

рф використовує технологію спотворення даних GPS, аби приховати переміщення суден "тіньового флоту".

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, технологію GPS-спуфінгу росіяни використовували в східній частині Чорного моря. Це робилося для того, щоб убезпечити танкери та їхніх капітанів від покарання за перевезення підсанкційної нафти.
 
"Згодом з'явилася й економічна складова: коли ви спушите GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, судячи з MarineTraffic, він завантажувався десь у лісі", – пояснив він.
 
Окрім цього, Плетенчук зауважив, що для українських експертів не існує такої категорії як "тіньовий флот", тому що у всіх таких суден є власники. За його словами, більшість з них – у Європі. На думку речника, питання переслідування таких суден, які перевозять російську підсанкційну нафту, лежить у політичній площині.
 
