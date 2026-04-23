Два поїзди зіткнулися в Данії: щонайменше 17 постраждалих

23 квітня 2026, 11:58
Steven Knap, Ritzau Scanpix
За даними регіональної влади, постраждали щонайменше 17 осіб, четверо з них отримали тяжкі травми.

Неподалік Копенгагена сталася залізнична аварія за участю двох пасажирських поїздів.

Про це повідомляє DR.

Вранці 23 квітня на залізничній гілці в районі міста Гіллерьод, розташованого поруч зі столицею, зіткнулися два пасажирські потяги. За даними регіональної влади, постраждали щонайменше 17 осіб, четверо з них отримали тяжкі травми.

На місці працюють великі сили поліції та рятувальні служби. Причини аварії поки невідомі. Залізничну гілку зупинено на невизначений час, замість поїздів за маршрутом курсують автобуси.

Не перший інцидент у Європі

Минулого тижня аналогічна трагедія сталася у Словаччині: 16 квітня регіональний пасажирський поїзд врізався у вантажівку на нерегульованому залізничному переїзді у містечку Дунайська Среда під Братиславою та зійшов з рейок. Внаслідок зіткнення також стався розлив дизельного пального з розчавленої фури.

поїздДаніяпостраждалі

Останні матеріали

Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Більше публікацій

