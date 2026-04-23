Два поїзди зіткнулися в Данії: щонайменше 17 постраждалих

Неподалік Копенгагена сталася залізнична аварія за участю двох пасажирських поїздів.

Про це повідомляє DR.

Вранці 23 квітня на залізничній гілці в районі міста Гіллерьод, розташованого поруч зі столицею, зіткнулися два пасажирські потяги. За даними регіональної влади, постраждали щонайменше 17 осіб, четверо з них отримали тяжкі травми.

На місці працюють великі сили поліції та рятувальні служби. Причини аварії поки невідомі. Залізничну гілку зупинено на невизначений час, замість поїздів за маршрутом курсують автобуси.

Не перший інцидент у Європі

Минулого тижня аналогічна трагедія сталася у Словаччині: 16 квітня регіональний пасажирський поїзд врізався у вантажівку на нерегульованому залізничному переїзді у містечку Дунайська Среда під Братиславою та зійшов з рейок. Внаслідок зіткнення також стався розлив дизельного пального з розчавленої фури.