Швеція викрила схему постачання обладнання для військової промисловості рф

У Швеції затримали двох чоловіків за підозрою в участі у схемі постачання високотехнологічного інженерного обладнання до рф, яке могло використовуватися у війні проти України.

Про це повідомила шведська служба безпеки SAPO, передає Reuters.

За даними правоохоронців, йдеться про обладнання, яке могли постачати в обхід санкцій Європейського Союзу. Військова промисловість рф усе ще залежить від іноземних технологій, зокрема зі Швеції.

За інформацією слідства, чоловіків затримали після обшуків у Стокгольмі, а також на півдні та заході країни. Підозрюваних ідентифікували як громадян Швеції та Туреччини.

8 травня стокгольмський суд постановив тримати одного з них під вартою, інший має постати перед судом 11 травня. Розслідування триває.