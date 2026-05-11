Швеція викрила схему постачання обладнання для військової промисловості рф

11 травня 2026, 17:38
За даними правоохоронців, йдеться про обладнання, яке могли постачати в обхід санкцій Європейського Союзу.

У Швеції затримали двох чоловіків за підозрою в участі у схемі постачання високотехнологічного інженерного обладнання до рф, яке могло використовуватися у війні проти України.

Про це повідомила шведська служба безпеки SAPO, передає Reuters.

За даними правоохоронців, йдеться про обладнання, яке могли постачати в обхід санкцій Європейського Союзу. Військова промисловість рф усе ще залежить від іноземних технологій, зокрема зі Швеції.

За інформацією слідства, чоловіків затримали після обшуків у Стокгольмі, а також на півдні та заході країни. Підозрюваних ідентифікували як громадян Швеції та Туреччини.

8 травня стокгольмський суд постановив тримати одного з них під вартою, інший має постати перед судом 11 травня. Розслідування триває.

