Швеція передала Україні техніку для обслуговування військових аеродромів

Нова техніка дозволить підтримувати військові аеродроми у готовності цілодобово.

Міноборони України повідомило, що Швеція передала українським військовим спеціалізовану техніку для обслуговування аеродромної інфраструктури, яка дозволить швидше та ефективніше підтримувати злітно-посадкові смуги в робочому стані за будь-яких погодних умов.

Про це в Міноборони повідомили 8 травня.

За даними відомства, нове обладнання забезпечить цілодобову готовність аеродромів, підвищить безпеку польотів і сприятиме безперервній роботі бойової авіації.

У Міноборони подякували уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за підтримку України. Також у відомстві нагадали про підготовку до укладання контрактів на постачання винищувачів Gripen, про що раніше йшлося під час переговорів між сторонами.

У жовтні минулого року Швеція та Україна підписали лист про наміри щодо можливого постачання 100–150 винищувачів Gripen серії Е, що може стати одним із найбільших оборонних авіаційних контрактів для України.

Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс – додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.