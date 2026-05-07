Нова Зеландія ввела санкції проти 20 російських осіб і компаній

07 травня 2026, 10:38
До списку включили фізичних і юридичних осіб, а також структури з третіх країн.

Уряд Нової Зеландії у четвер, 7 травня, запровадив новий пакет санкцій проти 20 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із росією, через підтримку її війни проти України.

Про це оголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

До санкційного списку увійшли структури та особи, які, за даними уряду, сприяють російській агресії, зокрема через кіберзлочинність, елементи гібридної війни та поширення пропаганди, спрямованої на легітимізацію дій Москви.

"Ті, хто зловживає онлайн-платформами для підтримки війни росії проти України, зіткнуться з реальними наслідками, включаючи санкції", – заявив Пітерс.

Окремо під обмеження потрапив альтернативний постачальник платіжних послуг, який, за словами уряду, використовувався для обходу санкцій і підтримки фінансової інфраструктури рф.

У відомстві наголосили, що метою цих заходів є ускладнення доступу росії до ресурсів для продовження війни проти України, зокрема через удар по військово-промисловому комплексу та мережах зовнішньої підтримки, включно зі структурами з КНДР та Ірану.

Також ми повідомляли, що Австралія та Нова Зеландія приєднаються до програми НАТО для закупівлі зброї Україні.

 

