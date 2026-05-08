Розслідування: білорусь поставила росії військових компонентів щонайменше на $1,2 млрд

білоруські підприємства з лютого 2022 по серпень 2025 року постачали до росії шасі, електроніку та інші компоненти для військової техніки на загальну суму щонайменше $1,2 мільярда.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо", БРЦ та ініціативи "Рабочы Рух".

Журналісти проаналізували постачання 58 білоруських підприємств до 41 заводу російського військово-промислового комплексу. До 2024 року обсяги постачань зросли приблизно вдвічі порівняно з 2022 роком. При цьому 29 компаній, причетних до цих схем, досі не перебувають під західними санкціями.

Найбільшу частку постачань забезпечили підприємства, пов'язані з білоруським держоборонпромом – загалом 11 компаній відвантажили продукції приблизно на $1,17 мільярда. Серед них – Мінський завод колісних тягачів, який постачав шасі для реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів. Компанія "Пеленг" передавала оптико-електронну продукцію на $875 млн для "Вологодського оптико-механічного заводу" та "Уралвагонзаводу". До трійки найбільших постачальників також увійшло "ОКБ ТСП", яке передавало обладнання для ракетних систем.

Частина білоруських компаній використовує у своїй продукції компоненти західного виробництва – з Німеччини, Швейцарії, Великої Британії та США.