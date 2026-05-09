Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мінфін США оголосив санкції проти постачальників компонентів для Shahed

09 травня 2026, 09:34
Мінфін США оголосив санкції проти постачальників компонентів для Shahed
Джерело: iswnews.com
Вашингтон готовий продовжувати застосовувати економічні заходи проти військово-промислової бази Ірану.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, яких звинувачують у сприянні Ірану в закупівлі озброєння та сировини для виробництва ударних безпілотників типу Shahed і балістичних ракет.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві Міністерство фінансів США зазначило, що готове вжити економічних заходів проти військово-промислової бази Ірану, щоб не допустити відновлення Тегераном своїх виробничих потужностей.

Під санкції потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, ОАЕ, Білорусі та Ірану. Зокрема:

  • китайська Yushita Shanghai International Trade Co Ltd – за сприяння в закупівлі озброєнь у Китаї для Ірану;
  • дубайська Elite Energy FZCO – за переказ мільйонів доларів до компанії в Гонконзі з метою сприяння закупівлям;
  • компанії з Гонконгу HK Hesin Industry Co Ltd та Mustad Ltd, а також білоруська Armory Alliance LLC – за роль посередників у закупівлях;
  • іранська Pishgam Electronic Safeh Co – за закупівлю двигунів для безпілотників;
  • китайська Hitex Insulation Ningbo Co Ltd – за постачання матеріалів, які використовуються у виробництві балістичних ракет.

6 травня газета The Wall Street Journal з посиланням на колишніх співробітників Міністерства фінансів США та галузевих аналітиків писала, що Іран і росія останнім часом дедалі частіше закуповують у Китаї деталі для виробництва дронів, попри санкції США та ЄС.

Згідно з даними китайської митниці, компанії з Китаю відправляють сотні контейнерів, заповнених товарами подвійного призначення, що можуть використовуватися для виготовлення озброєння, до росії та Ірану. У списках вантажу є все: від двигунів до комп’ютерних чіпів, волоконно-оптичних кабелів та гіроскопів.

СШАІрансанкціїShahed

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється