Мінфін США оголосив санкції проти постачальників компонентів для Shahed
Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, яких звинувачують у сприянні Ірану в закупівлі озброєння та сировини для виробництва ударних безпілотників типу Shahed і балістичних ракет.
Про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві Міністерство фінансів США зазначило, що готове вжити економічних заходів проти військово-промислової бази Ірану, щоб не допустити відновлення Тегераном своїх виробничих потужностей.
Під санкції потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, ОАЕ, Білорусі та Ірану. Зокрема:
- китайська Yushita Shanghai International Trade Co Ltd – за сприяння в закупівлі озброєнь у Китаї для Ірану;
- дубайська Elite Energy FZCO – за переказ мільйонів доларів до компанії в Гонконзі з метою сприяння закупівлям;
- компанії з Гонконгу HK Hesin Industry Co Ltd та Mustad Ltd, а також білоруська Armory Alliance LLC – за роль посередників у закупівлях;
- іранська Pishgam Electronic Safeh Co – за закупівлю двигунів для безпілотників;
- китайська Hitex Insulation Ningbo Co Ltd – за постачання матеріалів, які використовуються у виробництві балістичних ракет.
6 травня газета The Wall Street Journal з посиланням на колишніх співробітників Міністерства фінансів США та галузевих аналітиків писала, що Іран і росія останнім часом дедалі частіше закуповують у Китаї деталі для виробництва дронів, попри санкції США та ЄС.
Згідно з даними китайської митниці, компанії з Китаю відправляють сотні контейнерів, заповнених товарами подвійного призначення, що можуть використовуватися для виготовлення озброєння, до росії та Ірану. У списках вантажу є все: від двигунів до комп’ютерних чіпів, волоконно-оптичних кабелів та гіроскопів.