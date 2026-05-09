Мінфін США оголосив санкції проти постачальників компонентів для Shahed

Вашингтон готовий продовжувати застосовувати економічні заходи проти військово-промислової бази Ірану.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб, яких звинувачують у сприянні Ірану в закупівлі озброєння та сировини для виробництва ударних безпілотників типу Shahed і балістичних ракет.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві Міністерство фінансів США зазначило, що готове вжити економічних заходів проти військово-промислової бази Ірану, щоб не допустити відновлення Тегераном своїх виробничих потужностей.

Під санкції потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, ОАЕ, Білорусі та Ірану. Зокрема:

китайська Yushita Shanghai International Trade Co Ltd – за сприяння в закупівлі озброєнь у Китаї для Ірану;

дубайська Elite Energy FZCO – за переказ мільйонів доларів до компанії в Гонконзі з метою сприяння закупівлям;

компанії з Гонконгу HK Hesin Industry Co Ltd та Mustad Ltd, а також білоруська Armory Alliance LLC – за роль посередників у закупівлях;

іранська Pishgam Electronic Safeh Co – за закупівлю двигунів для безпілотників;

китайська Hitex Insulation Ningbo Co Ltd – за постачання матеріалів, які використовуються у виробництві балістичних ракет.

6 травня газета The Wall Street Journal з посиланням на колишніх співробітників Міністерства фінансів США та галузевих аналітиків писала, що Іран і росія останнім часом дедалі частіше закуповують у Китаї деталі для виробництва дронів, попри санкції США та ЄС.

Згідно з даними китайської митниці, компанії з Китаю відправляють сотні контейнерів, заповнених товарами подвійного призначення, що можуть використовуватися для виготовлення озброєння, до росії та Ірану. У списках вантажу є все: від двигунів до комп’ютерних чіпів, волоконно-оптичних кабелів та гіроскопів.