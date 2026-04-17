Мадяр звинуватив Орбана і Фіцо у змові проти виборців

Лідер переможної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який має стати новим прем'єром Угорщини, публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у таємній змові.

Виступаючи перед європейськими лідерами, він заявив, що два уряди навмисно організували міграційну кризу у Словаччині, щоб допомогти Фіцо виграти парламентські вибори.

Про це пише Aktuality.sk.

За словами Мадяра, уряд Орбана за попередньою домовленістю з Фіцо цілеспрямовано спрямовував нелегальних мігрантів до словацького кордону, використовуючи тему міграції для залякування виборців. Окрім цього, Орбан нібито передчасно випустив із в'язниць 2200 засуджених переправників, що додатково підживлювало міграційний потік.

"На відміну від Орбана, наша партія не підганятиме мігрантів до словацького кордону лише тому, що цього вимагають передвиборчі інтереси їхнього словацького друга", — заявив Мадяр.

Словацька опозиція відреагувала миттєво. Партії "Прогресивна Словаччина", "Демократи" та "Рух Словаччина" вимагають від Фіцо негайних пояснень. Депутат Ярослав Спішак назвав дії Орбана "цинічною грою з безпекою громадян" і зазначив, що міграційна криза припинилася одразу після виборів, а не завдяки роботі поліції. Лідер партії "Демократи" Ярослав Надь пригрозив кримінальним переслідуванням, якщо звинувачення підтвердяться.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини звинувачення відкинуло, назвавши їх спробою опозиції приховати власну неспроможність.

Тим часом Мадяр торкнувся і теми нафтопроводу "Дружба". На його думку, як тільки нафта знову потече трубопроводом, Угорщина перестане блокувати кредит ЄС для України, однак від участі у його фінансуванні все одно відмовиться.