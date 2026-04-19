Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Пекіні робот лідирував у півмарафоні, побивши світовий рекорд

19 квітня 2026, 14:55
Вже вдруге Китай проводить спільні змагання між людьми та гуманоїдами.
Роботи-гуманоїди обігнали людей у пекінському півмарафоні, а робот-переможець навіть зміг побити світовий рекорд серед людей.
 
Про це пише Reuters.
 
Вже вдруге Китай проводить спільні змагання між людьми та гуманоїдами. Роботи та 12 тисяч людей-учасників бігли дистанцію 21,1 км на окремих доріжках, розділених бар'єрами для безпеки. Минулого року робот-чемпіон показав час у 2 години 40 хвилин, що більш ніж удвічі перевищує час людини-переможця. Окрім того, самі змагання супроводжувала низка невдач з боку механічних бігунів: частина не змогла фінішувати, дехто врізався в огорожу, дехто впав ще на старті й не зміг піднятися.
 
Цьогорічний контраст називають "разючим". Кількість команд-розробників зросла з 20 до понад 100. Близько 40% роботів-бігунів рухалися маршрутом автономно, тоді як інші мали дистанційне керування. Ба більше: кілька роботів-лідерів виявилися помітно швидшими за професійних спортсменів, випередивши переможців-людей більш ніж на 10 хвилин. Всі три місця на подіумі посіли роботи від компанії Honor — китайського виробника смартфонів. Дистанційно керований робот Lightning від Honor, який стартував першим, першим перетнув фінішну лінію за 48 хвилин і 19 секунд. Але, згідно з правилами заходу, інший робот з команди Honor виграв чемпіонат із чистим часом — 50 хвилин 26 секунд.Річ у тім, що автономно керовані та роботи з дистанційним керуванням змагалися на одній трасі, а результати розраховувалися з використанням зважених коефіцієнтів 1,0 та 1,2 відповідно.
 
Результат робота-переможця виявився кращим за показник рекордсмена серед людей — угандійця Джейкоба Кіплімо. Той подолав таку ж дистанцію приблизно за 57 хвилин у березні на перегонах у Лісабоні.

 

Китайроботивійна в Україні

Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється