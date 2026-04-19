У Пекіні робот лідирував у півмарафоні, побивши світовий рекорд

Роботи-гуманоїди обігнали людей у пекінському півмарафоні, а робот-переможець навіть зміг побити світовий рекорд серед людей.

Вже вдруге Китай проводить спільні змагання між людьми та гуманоїдами. Роботи та 12 тисяч людей-учасників бігли дистанцію 21,1 км на окремих доріжках, розділених бар'єрами для безпеки. Минулого року робот-чемпіон показав час у 2 години 40 хвилин, що більш ніж удвічі перевищує час людини-переможця. Окрім того, самі змагання супроводжувала низка невдач з боку механічних бігунів: частина не змогла фінішувати, дехто врізався в огорожу, дехто впав ще на старті й не зміг піднятися.

Цьогорічний контраст називають "разючим". Кількість команд-розробників зросла з 20 до понад 100. Близько 40% роботів-бігунів рухалися маршрутом автономно, тоді як інші мали дистанційне керування. Ба більше: кілька роботів-лідерів виявилися помітно швидшими за професійних спортсменів, випередивши переможців-людей більш ніж на 10 хвилин. Всі три місця на подіумі посіли роботи від компанії Honor — китайського виробника смартфонів. Дистанційно керований робот Lightning від Honor, який стартував першим, першим перетнув фінішну лінію за 48 хвилин і 19 секунд. Але, згідно з правилами заходу, інший робот з команди Honor виграв чемпіонат із чистим часом — 50 хвилин 26 секунд.Річ у тім, що автономно керовані та роботи з дистанційним керуванням змагалися на одній трасі, а результати розраховувалися з використанням зважених коефіцієнтів 1,0 та 1,2 відповідно.

Результат робота-переможця виявився кращим за показник рекордсмена серед людей — угандійця Джейкоба Кіплімо. Той подолав таку ж дистанцію приблизно за 57 хвилин у березні на перегонах у Лісабоні.