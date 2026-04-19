Українські оборонці збили "шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи
19 квітня 2026, 13:52
Фото: ілюстративне
Це сталося вперше у світі.
Українські військові заявили про перше у світі збиття ударного безпілотника типу Shahed дроном-перехоплювачем із надводної платформи.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.
Перехоплення здійснив Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412 бригади Nemesis СБС. Він виконує бойові завдання в морській операційній зоні.
Перехоплення проводили дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.
"Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст", – зазначили в СБС.