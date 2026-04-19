Українські оборонці збили "шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи

Це сталося вперше у світі.

Українські військові заявили про перше у світі збиття ударного безпілотника типу Shahed дроном-перехоплювачем із надводної платформи.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Перехоплення здійснив Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412 бригади Nemesis СБС. Він виконує бойові завдання в морській операційній зоні.