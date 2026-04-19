Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

лукашенко хоче укласти "велику угоду" зі США

19 квітня 2026, 17:57
лукашенко хоче укласти
Білоруський диктатор заявив, що у Мінська й Вашингтона є багато питань, які потрібно врегулювати.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти "велику угоду".

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам.

За словами лукашенка, щойно сторони все підготують "на низькому рівні", він буде готовий провести зустріч із Трампом.
 
"У нас набагато більше питань, які потрібно врегулювати. І це тема великої угоди. Щойно ми це підготуємо на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду", – розповів білоруський диктатор.
 
Він підкреслив, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін – булорусі та США. При цьому лукашенко переконує, що зустріч із Трампом для нього не є самоціллю.
 
"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч і потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", – сказав він.

 

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється