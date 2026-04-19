лукашенко хоче укласти "велику угоду" зі США

Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти "велику угоду".

Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам.

За словами лукашенка, щойно сторони все підготують "на низькому рівні", він буде готовий провести зустріч із Трампом.

"У нас набагато більше питань, які потрібно врегулювати. І це тема великої угоди. Щойно ми це підготуємо на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду", – розповів білоруський диктатор.

Він підкреслив, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін – булорусі та США. При цьому лукашенко переконує, що зустріч із Трампом для нього не є самоціллю.

"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч і потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", – сказав він.