лукашенко хоче укласти "велику угоду" зі США
19 квітня 2026, 17:57
Білоруський диктатор заявив, що у Мінська й Вашингтона є багато питань, які потрібно врегулювати.
Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти "велику угоду".
Про це він сказав в інтерв’ю пропагандистам.
За словами лукашенка, щойно сторони все підготують "на низькому рівні", він буде готовий провести зустріч із Трампом.
"У нас набагато більше питань, які потрібно врегулювати. І це тема великої угоди. Щойно ми це підготуємо на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду", – розповів білоруський диктатор.
Він підкреслив, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін – булорусі та США. При цьому лукашенко переконує, що зустріч із Трампом для нього не є самоціллю.
"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч і потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", – сказав він.