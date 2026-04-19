Голова патрульної поліції Жуков подав у відставку

19 квітня 2026, 17:14
Голова патрульної поліції Жуков подав у відставку
Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
 
Про це він сказав під час пресконференції, передає hromadske.
 
Рішення про відставку булоу хвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.
 
"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – оголосив Жуков.
 
Він також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. Жуков зазначив, що патрульні, які потрапили на відео, вчасно не зорієнтувалися, адже у лавах Нацполіції перебувають недовго. Крім того, він запевнив, що поліціянти не тікали з місця стрілянини, а побігли за аптечкою для пораненого хлопчика, яка була в машині.
 
Він додав, що патрульні мали використати зброю проти чоловіка, адже він загрожував життям цивільних. За його словами, вони вчинили "непрофесійно та недостойно".
 
"Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських", – сказав він.
 
Водночас голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що Жукову "знайдуть якусь іншу посаду".
 
"Можливо, вона буде пов'язана з допомогою саме щодо війни", – уточнив очільник Нацполу.
 
Нагадаємо, що вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.
 
