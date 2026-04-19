Голова патрульної поліції Жуков подав у відставку

Рішення про відставку булоу хвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Про це він сказав під час пресконференції, передає hromadske.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – оголосив Жуков.

Він також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. Жуков зазначив, що патрульні, які потрапили на відео, вчасно не зорієнтувалися, адже у лавах Нацполіції перебувають недовго. Крім того, він запевнив, що поліціянти не тікали з місця стрілянини, а побігли за аптечкою для пораненого хлопчика, яка була в машині.

Він додав, що патрульні мали використати зброю проти чоловіка, адже він загрожував життям цивільних. За його словами, вони вчинили "непрофесійно та недостойно".

"Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських", – сказав він.

Водночас голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що Жукову "знайдуть якусь іншу посаду".

"Можливо, вона буде пов'язана з допомогою саме щодо війни", – уточнив очільник Нацполу.