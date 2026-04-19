В Угорщині оголосили остаточні результати виборів
19 квітня 2026, 11:20
"Тиса" Мадяра отримала 141 місце в парламенті.
Центрвиборчком Угорщини оприлюднив остаточні підсумки парламентських виборів, які відбулися в країні 12 квітня.
Після підрахунку всіх бюлетенів опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% голосів. Вона отримала 141 мандат у 199-місцевому парламенті.
Альянс партій "Фідес" і Християнсько-демократичної народної партії, очолюваний прем’єр-міністром Віктором Орбаном, отримав 26,13% підтримки. Вони провели до парламенту 52 представників.
Ультраправа партія "Наша батьківщина" змогла подолати виборчий бар’єр і отримала шість місць у парламенті.
Коментуючи у Facebook результати голосування, Мадяр вказав, що отриманий мандат є безпрецедентним і водночас накладає значну відповідальність на політичну силу.
Вибори відзначилися рекордною активністю громадян: явка склала майже 80% – це найвищий показник в історії країни.