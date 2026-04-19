Радники Трампа закликали його обмежити імпровізовані виступи

Радники президента США Дональда Трампа закликали його скоротити кількість спонтанних виступів у медіа, оскільки вони, на їхню думку, посилюють враження суперечливості його заяв.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

За даними видання, імпульсивний стиль Трампа викликає занепокоєння серед його помічників. Його заяви часто мають непослідовний вигляд – від закликів до підтримки союзників до заяв про небажання США брати участь у військовій допомозі.

Джерела ЗМІ також зазначають, що частина публічних заяв президента, зокрема різкі коментарі щодо Ірану, не були частиною заздалегідь погодженої стратегії. Зокрема, ідеться й про пост Трампа, у якому він заявив, що "може загинути ціла цивілізація", якщо Іран не виконає вимог США. За словами джерел видання, він був імпровізаційним, а не частиною плану національної безпеки.

Головні помічники Трампа по черзі говорили президенту, що йому треба обмежити імпровізовані інтерв'ю, оскільки вони лише переконують громадськість у тому, що його послання є суперечливими.

Іноді Трамп, як пише WSJ, жартував із прессекретаркою Білого дому Керолайн Левітт, що він повідомив журналістам важливі новини, але їй доведеться почекати й подивитися, що "це було". На певний час він погодився обмежити їх, однак згодом повернувся до звичного стилю спілкування, додає WSJ.