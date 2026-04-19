Радники Трампа закликали його обмежити імпровізовані виступи

19 квітня 2026, 16:17
Його заяви часто мають непослідовний вигляд – від закликів до підтримки союзників до заяв про небажання США брати участь у військовій допомозі.

Радники президента США Дональда Трампа закликали його скоротити кількість спонтанних виступів у медіа, оскільки вони, на їхню думку, посилюють враження суперечливості його заяв.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. 

За даними видання, імпульсивний стиль Трампа викликає занепокоєння серед його помічників. Його заяви часто мають непослідовний вигляд – від закликів до підтримки союзників до заяв про небажання США брати участь у військовій допомозі.

Джерела ЗМІ також зазначають, що частина публічних заяв президента, зокрема різкі коментарі щодо Ірану, не були частиною заздалегідь погодженої стратегії. Зокрема, ідеться й про пост Трампа, у якому він заявив, що "може загинути ціла цивілізація", якщо Іран не виконає вимог США. За словами джерел видання, він був імпровізаційним, а не частиною плану національної безпеки. 
 
Головні помічники Трампа по черзі говорили президенту, що йому треба обмежити імпровізовані інтерв'ю, оскільки вони лише переконують громадськість у тому, що його послання є суперечливими.
 
Іноді Трамп, як пише WSJ, жартував із прессекретаркою Білого дому Керолайн Левітт, що він повідомив журналістам важливі новини, але їй доведеться почекати й подивитися, що "це було". На певний час він погодився обмежити їх, однак згодом повернувся до звичного стилю спілкування, додає WSJ.
Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється