Україна вдарила по дроновому заводу в Таганрозі

Після прильотів на місці виникла пожежа.

У ніч на 19 квітня завдали удару по військовому підприємству "Атлант Аэро" в Таганрозі Ростовської області росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі вказують, що підприємство здійснює повний цикл проєктування, виготовлення й випробувань ударно-розвідувальних БПЛА типу "Молнія", а також комплектовання до БПЛА "Оріон", які армія російських окупантів використовує на фронті й проти мирного населення України.

Україна вже била по "Атлант Аэро" в ніч на 13 січня.

Атаку на Таганрог підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, він пише про ракетний удар. Про ураження військового заводу він не згадав, розповівши, що зазнала пошкоджень "комерційна інфраструктура" й склади.