Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мадяр висунув Словаччині жорсткі умови для співпраці

21 квітня 2026, 15:06
Фото: Facebook/Péter Magyar
Мадяр передав Фіцо свою ключову умову для до конструктивної співпраці.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів телефонну розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої озвучив головну умову для подальшого політичного діалогу між країнами.

"Я чітко дав йому зрозуміти, що ми можемо обговорювати будь-яке політичне питання лише за умови гарантії того, що Словаччина скасує закон, який загрожує угорцям на Високій землі тюремним ув'язненням, і якщо буде зафіксовано, що землі наших угорських співвітчизників не будуть конфісковані на основі декретів Бенеша", – заявив Мадяр у Facebook.

Водночас він підкреслив, що майбутній уряд партії "Тиса" готовий працювати над покращенням двосторонніх відносин і відновленням Вишеградської співпраці, однак спершу мають бути врегульовані питання захисту прав угорців у Словаччині.

Сторони домовилися продовжити переговори під час особистої зустрічі на наступному саміті Європейської ради у Брюсселі.

Нагадаємо, 12 квітня на парламентських виборах в Угорщині переконливу перемогу здобула опозиційна партія "Тиса", отримавши 138 із 199 місць у парламенті та конституційну більшість. Партія чинного прем'єра Віктора Орбана "Фідес" зазнала поразки.

Останні матеріали

Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється