Мадяр висунув Словаччині жорсткі умови для співпраці

Мадяр передав Фіцо свою ключову умову для до конструктивної співпраці.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів телефонну розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої озвучив головну умову для подальшого політичного діалогу між країнами.

"Я чітко дав йому зрозуміти, що ми можемо обговорювати будь-яке політичне питання лише за умови гарантії того, що Словаччина скасує закон, який загрожує угорцям на Високій землі тюремним ув'язненням, і якщо буде зафіксовано, що землі наших угорських співвітчизників не будуть конфісковані на основі декретів Бенеша", – заявив Мадяр у Facebook.

Водночас він підкреслив, що майбутній уряд партії "Тиса" готовий працювати над покращенням двосторонніх відносин і відновленням Вишеградської співпраці, однак спершу мають бути врегульовані питання захисту прав угорців у Словаччині.

Сторони домовилися продовжити переговори під час особистої зустрічі на наступному саміті Європейської ради у Брюсселі.

Нагадаємо, 12 квітня на парламентських виборах в Угорщині переконливу перемогу здобула опозиційна партія "Тиса", отримавши 138 із 199 місць у парламенті та конституційну більшість. Партія чинного прем'єра Віктора Орбана "Фідес" зазнала поразки.