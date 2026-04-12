Найбільш вирішальні з моменту добровільного відходу комуністів від влади в 1989/90 роках вибори в Угорщині добігають кінця. Ще декілька годин, і почнеться рідрахунок голосів.Офіційні результати екзитполів будуть оприлюднені посля закриття виборчих дільниць.

Перед закриттям дільниць виборці ще активніше йдуть віддавати голоси. Згідно з останніми даними Національного виборчого бюро Угорщини на 17 годину віддали свої голоси 74,23% тих, хто мав право голосу — це найбільший показник за останні роки. На високу явку покладають надії обидві сторони: у Орбана пам'ятають, що саме висока явка допомогла йому утримати владу раніше. Опозиція ж вважає, що нині вища явка у тих регіонах. де підтримують Мадяра. Незважаючи на те, що деякі опитування вказують на значний відрив опозиційної "Тиси" від партії влади "Фідес" і називають його навіть у 13%, результати голосування не береться прогнозувати ніхто — навіть ЗМІ дуже обережно аналізують ситуацію, зауважуючи тільки, що ці вибори є визначним моментом у історії Угорщини, хоча і вкладають різний зміст у ці слова.

Але з'явилися проблеми: виявилося, що голоси виборців, які були подані поштою, невиправдано довго залишаються на поштових відділенгнях або й просто "загубилися".

Угорське Товариство свободи та прав (TASZ) отримало кілька повідомлень про поштові голоси, надіслані до Західної Європи, які невиправдано довго залишаються на пошті Угорщини. Згідно із законом, поштові голоси повинні надійти до Національної виборчої комісії до 19:00 у день виборів. Якщо вони не надходять, навіть якщо їх було подано вчасно, вони вважаються недійсними, і немає жодних правових засобів захисту. Між тим, станом на 11 квітня було подано майже 294 тисячі голосів поштою.

Між тим, провладне угорське видання Magyar Nemzet 12 квітня оприлюднило провокативну інформацію про те, що "українські спецпризначенці" нібито готують "кривавий переворот" у разі поразки Петера Мадяра. При цьому низка угорських ЗМІ вказувала на присутність у Будапешті представників російських спецслужб.

Таким чином, вибори 12 квітня в Угорщині стали одними з найважливіших за останні роки і для москви. для всієї Європи. Вони мають вирішити як майбутнє Європейського Союзу та вплив росії на Європу, так і подальшу долю популістських правоконсерваторів та праворадикалів на континенті.