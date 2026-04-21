Постпред України при ООН відповів Небензі, який назвав українців "витратним матеріалом"

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник жорстко відреагував на заяву постпреда росії Василя Небензі, який під час засідання Радбезу ООН назвав українців "витратним матеріалом".

"Поздно, Вася, пить боржоми", – звернувся Мельник до Небензі, додавши англійською: "Коли нирки вже відмовили".

Небензя під час виступу звинуватив Захід у "використанні України в контексті війни" та демонстративно ігнорував виступ української делегації, зокрема коли Мельник озвучував дані про загибель цивільних внаслідок російських обстрілів.

"Я можу продовжувати цей великий список російських злочинів, але для деяких у цій залі ці жахливі факти є лише рутинною статистикою. Цій байдужості слід покласти край", – відповів український дипломат.

Мельник також закликав США та європейських партнерів посилити санкційний тиск на росію, зокрема в енергетичному секторі. На його думку, винятки для продажу російської нафти можуть принести москві додаткові 10 мільярдів доларів лише у квітні, чого вистачить на виробництво до пів мільйона дронів-шахедів.

"Чи хтось вірить, що ці надприбутки підуть на фінансування шкіл чи лікарень? Вони фінансуватимуть війну росії на знищення проти України", – наголосив дипломат.

Мельник також закликав США більше покладатися на "батіг", а не "пряник" у політиці щодо росії, запропонував ЄС підвищити військову допомогу Україні до 1% ВВП та закликав ліквідувати російський тіньовий флот. Країни Глобального півдня, за його словами, також мають приєднатися до санкційного режиму щодо російських енергоносіїв.

Переговорний процес, нагадав Мельник, заблокований росією вже два місяці. Він закликав європейських членів Радбезу підготувати проєкт резолюції про негайне припинення вогню та обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".