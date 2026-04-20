У Латвії заблокували ще 10 сайтів із російською пропагандою

20 квітня 2026, 09:59
Фото: з вільних джерел
Сайти поширювали однобічну інформацію про війну та підтримували російських військових.

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ ще до десяти інтернет-сайтів, які поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє Delfi.

Доступ обмежили до таких сайтів: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru та pulse19.ru.

NEPLP отримав інформацію від компетентного державного органу про те, що на цих сайтах загалом поширюється однобічна та тенденційна інформація про війну росії в Україні, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських військових, які воюють в Україні, а також формується почуття приналежності та позитивне загальне ставлення до росії.

За оцінкою NEPLP та компетентних державних установ, це може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей, приналежність жителів Латвії до єдиного інформаційного простору, а також на солідарність і підтримку Латвією України в питаннях її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Латвіяпропагандавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
