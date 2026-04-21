ООН готує евакуацію суден із Перської затоки через блокаду Ормузу

Міжнародна морська організація (IMO) ООН розробляє план евакуації сотень суден, які застрягли в Перській затоці через блокування Ормузької протоки після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це заявив генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінгес, повідомляє Bloomberg.

За його словами, план може бути втілений у життя тоді, коли з’являться чіткі ознаки деескалації. Наразі обговорюються його деталі, зокрема послідовність відправлення суден, яка залежатиме в тому числі й від тривалості перебування екіпажу в затоці.

Зазначається, що будь-які транзитні перевезення відбуватимуться за давно визначеним маршрутом - Схемою розділення руху, яка була запропонована Іраном та Оманом і прийнята ІМО у 1968 році

17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі оголосив про відкриття протоки, однак наступного дня Іран знову її заблокував – у відповідь на дії американського флоту. Того ж дня іранська сторона обстріляла щонайменше два торговельні судна, які намагалися пройти протокою.