Ормузька протока відкрита для всіх суден – МЗС Ірану

Рішення діє на період перемир’я.

Іран у п’ятницю, 17 квітня, оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден на час дії режиму припинення вогню в Лівані.

Про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі написав у соцмережі X (Twitter).

За його словами, рух через протоку дозволяється всім торговельним суднам у межах погодженого маршруту, відповідно до домовленостей про перемир’я. Рішення, як зазначається, ухвалене в координації з іранським морським регулятором.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Тегеран розглядав можливість часткового відкриття Ормузької протоки в межах переговорного процесу зі США, зокрема для транзиту суден через її оманську частину.

Водночас підкреслювалося, що такі кроки можливі лише за умови дотримання домовленостей щодо недопущення ескалації конфлікту.

Ормузька протока є стратегічно важливим маршрутом для світових поставок нафти, тому будь-які обмеження або зміни режиму судноплавства традиційно мають вплив на глобальні енергетичні ринки.

