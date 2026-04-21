Вперше за десятиліття: Японія дозволила експорт летальної зброї

Уряд Японії послабив обмеження на експорт озброєння, що дозволить країні продавати за кордон летальну зброю. Відповідне рішення ухвалили Кабінет міністрів і Рада національної безпеки.

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що причиною перегляду політики стала найскладніша безпекова ситуація з часів "Другої світової війни".

Оновлені правила скасовують попередні обмеження, які дозволяли експортувати лише небойову техніку – транспортні, рятувальні, спостережні та інші допоміжні засоби.

Згідно з новими нормами, оборонне обладнання поділятимуть на дві категорії – "зброя" та "незброя" – залежно від наявності летальних властивостей. До першої категорії належатимуть, зокрема, ракети та есмінці, до другої – системи радіолокаційного попередження та управління.

Експорт нелетального обладнання буде дозволений без обмежень. Водночас летальну зброю Японія зможе постачати лише країнам, які мають із Токіо угоди про захист секретної інформації у сфері оборони. Наразі такі домовленості укладено з 17 державами, серед яких США та Велика Британія.

Рішення про експорт озброєнь ухвалюватиме Рада національної безпеки з подальшим інформуванням парламенту. Водночас окремі категорії, зокрема винищувачі, які Японія виробляє спільно з Великою Британією та Італією, потребуватимуть попереднього схвалення парламентом.