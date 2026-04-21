ЄС може повернутися до санкцій проти Ізраїлю після виборів в Угорщині

Проти дій Ізраїлю висловлюються все більше країн.

Мадрид відновлює тиск на Ізраїль після того, як угорський лідер Віктор Орбан програв вибори. Іспанія закликала Європейський Союз покарати Ізраїль за дії в Газі.

Про це пише Bloomberg.

Журналісти називають дії Орбана в ЄС однією з найбільших перешкод для вжиття заходів проти Ізраїлю. Він послідовно виступав проти будь-яких спроб ЄС запровадити санкції проти єврейської держави.

"Нам потрібно чітко сказати Ізраїлю, що він має змінити курс. Війна не може бути єдиним способом підтримувати відносини з сусідами", – заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Іспанія, Словенія та Ірландія тиснуть на ЄС, щоб зупинити угоду про асоціацію з Ізраїлем, яка охоплює торгівлю між партнерами. Країни хочуть обговорити призупинення всієї угоди, але Альбарес сказав, що є інші варіанти.

Європа почала розглядати питання покарання Ізраїлю ще минулого року на тлі зростання кількості жертв у Газі. Проте тоді ініціатива зустріла опір, і не лише з боку Угорщини. Проти санкцій виступили Німеччина та Італія.

Проте тепер думка ЄС змінюється. ФРН, історичний партнер Ізраїлю, почала критикувати країну за насильство з боку поселенців на окупованій частині Західного берегу річки Йордан. Одна з пропозицій Європи стосується санкцій проти таких поселенців, можливо, включаючи кількох міністрів уряду.

"Ми спостерігаємо безпрецедентну та неприйнятну ескалацію насильства на Західному березі річки Йордан", – заявила міністр закордонних справ Ірландії Хелен МакЕнті.

Нагадаємо, поразка Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині означає для Ізраїлю втрату одного з головних захисників у Європейському Союзі. Саме угорський прем'єр неодноразово застосовував право вето, щоб убезпечити уряд Беньяміна Нетаньягу від тиску з боку ЄС.