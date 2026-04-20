Ізраїль втрачає ключового союзника в ЄС після поразки Орбана – Politico

20 квітня 2026, 11:35
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Поразка Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині означає для Ізраїлю втрату одного з головних захисників у Європейському Союзі. Саме угорський прем'єр неодноразово застосовував право вето, щоб убезпечити уряд Беньяміна Нетаньягу від тиску з боку ЄС.

Про це пише Politico.

Усунення Орбана відбувається на тлі дедалі жорсткішої критики Ізраїлю в Європі. Це підвищує ймовірність запровадження нових санкцій ЄС проти радикальних поселенців на Західному березі Йордану та активізує кроки до зниження рівня відносин між Брюсселем і Тель-Авівом.

Зміни помітні навіть серед тих лідерів, які раніше підтримували Ізраїль. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його серйозно турбує ситуація на палестинських територіях, зокрема повідомлення про зростання насильства поселенців на Західному березі. Італія минулого тижня зупинила дію угоди з Ізраїлем у сфері оборони та технологій – після того, як міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав ізраїльські удари в Лівані неприйнятними.

У лютому Орбан, який перебував при владі 16 років, заблокував рішення про санкції проти радикальних поселенців, попри підтримку ініціативи з боку 26 із 27 країн ЄС. Під час передвиборчої кампанії він отримав публічну підтримку від Нетаньягу.

За словами трьох дипломатів і двох представників ЄС, які висловлювались анонімно, після приходу до влади Петера Мадяра питання санкцій проти поселенців може бути знову винесене на розгляд. Попри заяви нового прем'єра про намір зберегти тісні відносини з Ізраїлем, вже наступного дня після виборів він визнав журналістам, що не може гарантувати подальше блокування рішень ЄС щодо Ізраїлю з боку Будапешта.

В Ізраїлі визнають, що відхід Орбана може вплинути на політичний клімат у Європі. Водночас, за словами чиновника, знайомого з позицією уряду Нетаньягу, країна розраховує, що Угорщина збереже статус дружньої держави.

Мадяр і Нетаньягу вже провели першу розмову, яку обидві сторони охарактеризували як теплу. За її підсумками лідери домовились найближчим часом організувати зустріч міністрів закордонних справ двох країн.

