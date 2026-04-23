Зеленський візьме участь у неформальному саміті ЄС на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 квітня, відвідає неформальний саміт Євросоюзу, який пройде на Кіпрі.

Про це повідомляє Politico.

"Особисту присутність Зеленського на зустрічі підтвердив президент Євроради Антоніу Кошта", - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що європейські лідери налаштовані підтримати рішення щодо надання кредиту Україні, яке тривалий час блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Після поразки на виборах 12 квітня він не братиме участі у зустрічі на Кіпрі.

Очікується, що формальне схвалення кредиту відбудеться о 13:00, що фактично співпаде з відновленням транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини.

За словами Кошти, Європа вже продемонструвала здатність виконувати свої зобов’язання і має намір продовжувати це надалі, повідомляє видання.

У статті також підкреслюється, що після відходу Орбана в Брюсселі відчувається певне оновлення настроїв.

Як зауважив один із дипломатів, панують "полегшення та оптимізм". Очікується, що рішення про кредит для України, а також 20-й пакет санкцій проти росії, буде ухвалено та символічно підтверджено разом із президентом України вже сьогодні.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу попередньо схвалили кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро і 20-й пакет санкцій. Офіційна процедура завершиться у четвер, 23 квітня.