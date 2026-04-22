В ЄС кількість іммігрантів зросла до історичного максимуму – Reuters

Кількість іммігрантів на території Європейського Союзу у 2025 році сягнула рекордного показника – 64,2 мільйона людей. У 2010 році цей показник становив 40 мільйонів людей.

Про це повідомило Reuters, посилаючись на звіт, Центром досліджень та аналізу міграції при незалежному дослідницькому інституті RFBerlin, опублікований у середу, 22 квітня

У Німеччині проживає найбільша кількість народжених за кордоном людей – майже 18 мільйонів осіб, і 72% з них працездатного віку.

Іспанія продемонструвала найшвидше недавнє зростання, додавши близько 700 000 осіб, що довело чисельність населення іноземного походження до 9,5 мільйона людей.

У документі також сказано, що міграційні моделі нерівномірні по всьому блоку: Люксембург, Мальта та Кіпр стикаються з вищою часткою іммігрантів відносно чисельності їхнього населення.

Прохання про надання притулку також були зосереджені в певних країнах, причому на Іспанію, Італію, Францію та Німеччину припадало майже 3/4 з усіх заявок.

Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців загалом – 2,7 мільйона людей.