Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

В ЄС кількість іммігрантів зросла до історичного максимуму – Reuters

22 квітня 2026, 21:50
Фото: afp.com
Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців загалом – 2,7 мільйона людей, зазначають аналітики.

Кількість іммігрантів на території Європейського Союзу у 2025 році сягнула рекордного показника – 64,2 мільйона людей. У 2010 році цей показник становив 40 мільйонів людей.

Про це повідомило Reuters, посилаючись на звіт, Центром досліджень та аналізу міграції при незалежному дослідницькому інституті RFBerlin, опублікований у середу, 22 квітня

У Німеччині проживає найбільша кількість народжених за кордоном людей – майже 18 мільйонів осіб, і 72% з них працездатного віку.

Іспанія продемонструвала найшвидше недавнє зростання, додавши близько 700 000 осіб, що довело чисельність населення іноземного походження до 9,5 мільйона людей.

У документі також сказано, що міграційні моделі нерівномірні по всьому блоку: Люксембург, Мальта та Кіпр стикаються з вищою часткою іммігрантів відносно чисельності їхнього населення.

Прохання про надання притулку також були зосереджені в певних країнах, причому на Іспанію, Італію, Францію та Німеччину припадало майже 3/4 з усіх заявок.

Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців загалом – 2,7 мільйона людей.

НімеччинаімміграціяЄвросоюз

Останні матеріали

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється