Reuters розкрив деталі нового 20-го пакета санкцій ЄС проти росії

ЄС уже визначив низку жорстких обмежень.

Європейський Союз готується затвердити 20-й пакет санкцій проти росії у відповідь на війну проти України, однак ключове рішення про повну заборону експорту російської нафти поки відкладене до узгодження з країнами G7.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що новий пакет обмежень найближчим часом буде схвалений, адже Угорщина та Словаччина більше не планують його блокувати після відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Попри те, що заборона на морський експорт російської нафти і нафтопродуктів уже погоджена, її впровадження відкладено до спільного рішення з партнерами з "Групи семи". Водночас ЄС уже визначив низку інших жорстких обмежень.

Зокрема, з 25 квітня 2026 року запроваджується заборона на надання технічних, фінансових і брокерських послуг для криголамів і газовозів під російським прапором. Із 2027 року ці обмеження поширяться і на іноземні судна, що працюють у росії. Також забороняється обслуговування компаній, пов’язаних із рф, у СПГ-терміналах ЄС.

Окремі санкції стосуються морської логістики: під обмеження потрапляють транзакції з низкою портів, а також ще 46 суден так званого тіньового флоту. Загалом їхня кількість перевищить 600. Крім того, ЄС заборонить продаж танкерів російським структурам і вимагатиме включення до контрактів положень, що унеможливлюють їх використання росією.

Санкційний список також поповниться приблизно 120 фізичними та юридичними особами. Серед них – компанії російського військово-промислового комплексу, енергетичного сектору, а також структури в третіх країнах, які допомагають обходити обмеження.

Під нові санкції потраплять і російські нафтопереробні заводи, зокрема в Туапсе, Рязані, Ангарську та інших містах, а також великі нафтові компанії. Обмеження зачеплять і фінансовий сектор – під заборони підпадуть ще близько 20 банків і установ, включно з тими, що діють у третіх країнах і сприяють обходу санкцій.

Окремо ЄС вводить нові правові механізми, які дозволять обмежувати співпрацю з компаніями за межами Союзу, якщо вони сприяють реалізації російських претензій або користуються активами, фактично відібраними у європейського бізнесу.

Також розширюється перелік товарів, заборонених до імпорту з росії. До нього увійдуть метали, сировина та низка інших ресурсів.