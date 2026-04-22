Reuters розкрив деталі нового 20-го пакета санкцій ЄС проти росії

22 квітня 2026, 19:32
Reuters розкрив деталі нового 20-го пакета санкцій ЄС проти росії
ЄС уже визначив низку жорстких обмежень.

Європейський Союз готується затвердити 20-й пакет санкцій проти росії у відповідь на війну проти України, однак ключове рішення про повну заборону експорту російської нафти поки відкладене до узгодження з країнами G7.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що новий пакет обмежень найближчим часом буде схвалений, адже Угорщина та Словаччина більше не планують його блокувати після відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Попри те, що заборона на морський експорт російської нафти і нафтопродуктів уже погоджена, її впровадження відкладено до спільного рішення з партнерами з "Групи семи". Водночас ЄС уже визначив низку інших жорстких обмежень.

Зокрема, з 25 квітня 2026 року запроваджується заборона на надання технічних, фінансових і брокерських послуг для криголамів і газовозів під російським прапором. Із 2027 року ці обмеження поширяться і на іноземні судна, що працюють у росії. Також забороняється обслуговування компаній, пов’язаних із рф, у СПГ-терміналах ЄС.

Окремі санкції стосуються морської логістики: під обмеження потрапляють транзакції з низкою портів, а також ще 46 суден так званого тіньового флоту. Загалом їхня кількість перевищить 600. Крім того, ЄС заборонить продаж танкерів російським структурам і вимагатиме включення до контрактів положень, що унеможливлюють їх використання росією.

Санкційний список також поповниться приблизно 120 фізичними та юридичними особами. Серед них – компанії російського військово-промислового комплексу, енергетичного сектору, а також структури в третіх країнах, які допомагають обходити обмеження.

Під нові санкції потраплять і російські нафтопереробні заводи, зокрема в Туапсе, Рязані, Ангарську та інших містах, а також великі нафтові компанії. Обмеження зачеплять і фінансовий сектор – під заборони підпадуть ще близько 20 банків і установ, включно з тими, що діють у третіх країнах і сприяють обходу санкцій.

Окремо ЄС вводить нові правові механізми, які дозволять обмежувати співпрацю з компаніями за межами Союзу, якщо вони сприяють реалізації російських претензій або користуються активами, фактично відібраними у європейського бізнесу.

Також розширюється перелік товарів, заборонених до імпорту з росії. До нього увійдуть метали, сировина та низка інших ресурсів.

УгорщинаСловаччинаНПЗЄвросоюзсанкціі проти росіїСПГтіньовий фолот рф

Останні матеріали

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
