Зеленський заперечив заяви росіян про повне захоплення Луганщини

Президент поділився останніми новинами з фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація росії про захоплення значних територій не відповідає дійсності та пояснив реальну ситуацію на фронті.

Про це президент розповів, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, твердження росії про контроль над понад 700 квадратними кілометрами української землі, зокрема повністю над усією Луганською областю, не мають під собою підстав. Цей наратив, як він зазначив, активно поширюється, проте навіть міжнародні партнери вже не підтримують подібні оцінки і не вважають, що рф виграє війну.

Зеленський підкреслив, що лінія зіткнення залишається складною і динамічною. Українські військові щодня відбивають сотні атак і утримують позиції під постійним тиском. Незважаючи на важкі умови, баланс територіальних змін від початку року складається на користь України: звільнених територій більше, ніж втрачених.

"За останні 10 місяців ми перебуваємо в найстабільнішій формі, але все одно розуміємо, що хлопцям дуже складно, розслабитися неможливо. Ми будемо підтримувати нашу армію, як тільки можемо. Треба більше грошей, щоб усе відновлювалося, розблокувалося, давати більше грошей на дрони, щоб FPV, інших бомберів було у хлопців на фронті більше", – заявив президент.