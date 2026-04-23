23 квітня 2026, 11:32
Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах після загибелі журналістки
Ізраїльські військові визнали факт ударів і поранення двох журналістів, однак заявили, що "не переслідують журналістів і діють для зменшення шкоди, завданої їм".

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах після загибелі журналістки Амаль Халіль на півдні країни внаслідок авіаудару.

Про це повідомляє CNN.

За даними ліванського інформаційного агентства NNA, Халіль працювала в газеті "Аль-Ахбар" і загинула під час виконання журналістських обов'язків. Вона стала четвертою працівницею ЗМІ, яка загинула внаслідок ізраїльських ударів по Лівану з березня.

Друга постраждала – фотожурналістка-фрилансер Зейнаб Фарадж. Обидві жінки сховалися під час серії авіаударів у місті Тайр на півдні Лівану, коли будівля, в якій вони перебували, була уражена. Працівники Червоного Хреста доставили Фарадж до лікарні під "ворожим вогнем", повідомляє NNA.

Ліванська влада також звинуватила ізраїльські сили у спробі перешкодити рятувальникам дістатися до постраждалих.

"Напади на журналістів та перешкоджання доступу рятувальних команд до них, а потім повторні напади на ці команди після їх прибуття є воєнними злочинами", –   написав Салам у своєму акаунті в X.

Позиція Ізраїлю

Ізраїльські військові визнали факт ударів і поранення двох журналістів, однак заявили, що "не переслідують журналістів і діють для зменшення шкоди, завданої їм". В Ізраїлі також наполягають, що не перешкоджали рятувальникам, а деталі інциденту перевіряються.

Цахал повідомив, що їхні сили побачили два транспортних засоби, які рухалися з будівлі, що нібито використовувалася "Хезболлою". За версією військових, вони наближалися до ізраїльських позицій у загрозливій манері, після чого було завдано ударів по одному з автомобілів і будівлі.

CNN зазначає, що не може незалежно перевірити жодну з версій – ні ліванську, ні ізраїльську.

