росія вдарила по Запоріжжю: є жертви

Лікарі надають постраждалим дорослим та дитині необхідну допомогу.

російські окупаційні війська завдали ударів з авіації вдень у понеділок, 20 квітня, по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу одна людина загинула та ще четверо містян дістали поранення, серед них – 10-річна дитина, зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй сторінці в Facebook.

Лікарі надають постраждалим дорослим та дитині необхідну допомогу. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. У місті пошкоджено нежитлові будівлі та приватні житлові будинки.

Федоров оприлюднив кадри стовпа диму над обласним центром.

Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 20 квітня, Рада безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити останні атаки рф по українським містам.

Вночі 16 квітня російські війська завдали масованого удару по українських містах – Києву, Одесі та Дніпру. Десятки отримали поранення. Загалом внаслідок масованої російської атаки цієї ночі в Україні станом на ранок загинули 15 людей.