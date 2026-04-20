Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

20 квітня 2026, 09:12
Радбез ООН збереться через нові атаки рф по українських містах
Фото: Укрінформ
Сьогодні у понеділок, 20 квітня, Рада безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити останні атаки рф по українським містам.

Про це повідомляє "Укрінформ".

У секретаріаті Радбезу поінформували, що запит на проведення засідання надійшов від України після того, як росія здійснила комбіновану атаку по Дніпру та інших містах 14 квітня.

Серед країн, які підтримали запит Києва - Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія. Засідання має розпочатися о 15:00 (за Києвом це буде 22:00).

Попередньо, з доповідями мають виступити помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі та заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Нагадаємо, вночі 16 квітня російські війська завдали масованого удару по українських містах – Києву, Одесі та Дніпру. Десятки отримали поранення. Загалом внаслідок масованої російської атаки цієї ночі в Україні станом на ранок загинули 15 людей.

війнаРадбез ООНросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється