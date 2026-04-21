Іран приховав тисячі ракет і дронів – США

Пентагон визнає обмежений ефект ударів.

Іран зберіг значну частину свого ракетного та безпілотного арсеналу, попри масштабні авіаудари США та союзників.

Про це пише Business Insider із посиланням на дані американської розвідки та Пентагону.

За оцінками, Іран продовжує володіти тисячами ракет і ударних дронів, частину з яких заздалегідь перемістили до підземних сховищ. Це дозволило Тегерану уникнути критичного ослаблення військового потенціалу.

У Пентагоні заявили, що в межах операції США було знищено сотні об’єктів інфраструктури, пов’язаних із виробництвом і зберіганням озброєнь. Водночас американська розвідка визнає, що частина арсеналу залишилася недоторканою.

За словами посадовців Міноборони США, іранські сили під час перемир’я почали активно відновлювати запаси та діставати озброєння з укриттів, що ускладнює оцінку реального рівня втрат.

У США також зазначають, що точна кількість прихованої зброї залишається невідомою. Тим часом у регіоні зберігається напруга на тлі завершення дії перемир’я та загрози нової ескалації.