росія втрачає прибутки: газ для Китаю буде на третину дешевшим

росія прогнозує, що постачання природного газу до Китаю щонайменше до 2029 року залишатиметься значно дешевшим, ніж експорт до Європи та Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства та офіційних енергетичних прогнозів рф, різниця в цінах між китайським напрямком і іншими ринками збережеться суттєвою. Очікується, що газ для Китаю коштуватиме на 27–38% дешевше, ніж для європейських споживачів.

В окремих сценаріях аналітики допускають ще більший розрив – ціни на російський газ для Китаю можуть бути майже вдвічі нижчими за європейські.

Експерти пояснюють такі знижки переорієнтацією російського експорту на азійський ринок. Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій росія втратила значну частину високоприбуткового європейського ринку.

Попри зростання поставок до Китаю, ці обсяги не компенсують втрати від скорочення експорту до Європи – ані за фізичними показниками, ані за рівнем прибутковості енергетичного сектору.