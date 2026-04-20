Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чудом живий: радник Міноборони заявив про спробу замаху на нього

20 квітня 2026, 11:09
Чудом живий: радник Міноборони заявив про спробу замаху на нього
facebook.com/Serhii.Flash
За його словами, у будинок влетів керований російський "Шахед".

Радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в ніч на 20 квітня російські війська здійснили атаку, внаслідок якої його будинок було знищено.

За його словами, у будівлю влучив керований реактивний дрон типу "Шахед". Унаслідок удару радник отримав поранення та наразі перебуває в медичному закладі.

"Мене зачепило, але головне – я чудом залишився живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить",  написав Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що внаслідок влучання його житло повністю зруйноване.

У ту ж ніч російські безпілотники атакували Київську область. За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі постраждав чоловік 1974 року народження, його госпіталізували. Також зафіксовано пошкодження двох приватних будинків.

Раніше, у ніч на 16 квітня, регіон також зазнав комбінованої атаки ракетами та дронами, внаслідок якої були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура в кількох районах області.

війнадрониросія окупантиСергій "Флеш" Бескрестнов

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється