Чудом живий: радник Міноборони заявив про спробу замаху на нього

Радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в ніч на 20 квітня російські війська здійснили атаку, внаслідок якої його будинок було знищено.

За його словами, у будівлю влучив керований реактивний дрон типу "Шахед". Унаслідок удару радник отримав поранення та наразі перебуває в медичному закладі.

"Мене зачепило, але головне – я чудом залишився живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", – написав Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що внаслідок влучання його житло повністю зруйноване.

У ту ж ніч російські безпілотники атакували Київську область. За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі постраждав чоловік 1974 року народження, його госпіталізували. Також зафіксовано пошкодження двох приватних будинків.

Раніше, у ніч на 16 квітня, регіон також зазнав комбінованої атаки ракетами та дронами, внаслідок якої були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура в кількох районах області.