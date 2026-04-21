ЄС планує перший транш Україні вже у травні або червні

21 квітня 2026, 14:51
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про кошти з кредиту на 90 млрд євро.

Європейський Союз розраховує надати Україні перший транш із кредиту на 90 млрд євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.

Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

За його словами, технічна підготовка фінансування триває без затримок.

"Наразі немає жодних затримок. Думаю, можна планувати кінець травня  початок червня", – зазначив Домбровскіс.

Водночас Євросоюз продовжує узгоджувати з Україною текст Меморандуму та перелік реформ, необхідних для отримання коштів.

Єврокомісар додав, що Україна має достатньо ресурсів, аби дочекатися надходження фінансування, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Учора спікер Кіпрського головування в Раді ЄС оголосив, що посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть останнє процедурне рішення, необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.

 

Останні матеріали

Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
