ЄС планує перший транш Україні вже у травні або червні
Європейський Союз розраховує надати Україні перший транш із кредиту на 90 млрд євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.
Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами в Брюсселі.
За його словами, технічна підготовка фінансування триває без затримок.
"Наразі немає жодних затримок. Думаю, можна планувати кінець травня – початок червня", – зазначив Домбровскіс.
Водночас Євросоюз продовжує узгоджувати з Україною текст Меморандуму та перелік реформ, необхідних для отримання коштів.
Єврокомісар додав, що Україна має достатньо ресурсів, аби дочекатися надходження фінансування, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів.
Учора спікер Кіпрського головування в Раді ЄС оголосив, що посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть останнє процедурне рішення, необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.