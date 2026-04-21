ЄС планує перший транш Україні вже у травні або червні

Йдеться про кошти з кредиту на 90 млрд євро.

Європейський Союз розраховує надати Україні перший транш із кредиту на 90 млрд євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.

Про це повідомив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

За його словами, технічна підготовка фінансування триває без затримок.

"Наразі немає жодних затримок. Думаю, можна планувати кінець травня – початок червня", – зазначив Домбровскіс.

Водночас Євросоюз продовжує узгоджувати з Україною текст Меморандуму та перелік реформ, необхідних для отримання коштів.

Єврокомісар додав, що Україна має достатньо ресурсів, аби дочекатися надходження фінансування, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Учора спікер Кіпрського головування в Раді ЄС оголосив, що посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть останнє процедурне рішення, необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.