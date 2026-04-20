Угорщина може розблокувати €90 млрд для України вже цього тижня

20 квітня 2026, 19:37
Заради цього була внесена поправка до регламенту.

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть останнє процедурне рішення, необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.

Про це заявив спікер Кіпрського головування в Раді ЄС, пише DW.

Поправка до регламенту багаторічної фінансової рамки була внесена до порядку денного засідання послів як питання без обговорення, що свідчить про попередню згоду країн ЄС, які раніше блокували це рішення. Після схвалення питання буде затверджене письмовою процедурою, а далі – остаточно ухвалене.

Нагадуємо, що наприкінці 2025 року лідери ЄС узгодили надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Однак через збиття росіянами трубопроводу "Дружба" Угорщина на чолі з прем’єром Віктором Орбаном почала блокувати виділення коштів, вимагаючи відновлення роботи трубопроводу перед розблокуванням кредиту.

Цього тижня очікується, що Угорщина зніме блокаду і надасть зелене світло для кредиту, що стане важливим кроком у підтримці економіки та обороноздатності України.

 
