Сибіга долучиться до переговорів з ЄС про кредит

17 квітня 2026, 17:32
МЗС України
Йдеться про €90 млрд для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 21 квітня візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. 

Там планують обговорити перспективи розблокування фінансового пакета для України обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки, пише ЄП, посилаючись на джерела серед дипломатів ЄС, знайомі з підготовкою зустрічі.

За їхніми даними, європейські міністри планують обговорити з українським колегою поточну ситуацію в Україні та на фронті, а також можливі шляхи ухвалення кредитної програми.

Окремо очікується політична дискусія щодо позиції окремих держав-членів ЄС, які блокують рішення, зокрема Угорщини. Деякі європейські дипломати пов’язують можливі зміни з внутрішньополітичними процесами в країні та майбутньою зміною уряду.

Також у ЄС розглядають технічні варіанти ухвалення фінансового пакета, які можуть бути реалізовані без очікування самітів лідерів.

Паралельно міністри закордонних справ ЄС планують обговорити посилення тиску на Росію, зокрема підготовку нового, 20-го пакета санкцій. Його ухвалення наразі також ускладнене через позиції окремих держав-членів.

За словами дипломатів, остаточних рішень щодо кредиту для України на засіданні 21 квітня не очікується, однак зустріч має визначити подальші переговорні позиції сторін.

 
