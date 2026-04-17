Естонія впевнена у міцності НАТО та підтримці США для союзників

Естонія не сумнівається, що США допоможуть захистити європейських союзників по НАТО в разі російського нападу.

Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур у коментарі Reuters.

"Так, я довіряю США, і так, я довіряю всім нашим союзникам", – сказав міністр. За його словами, США потребують Європи для своїх збройних сил так само, як Європа потребує США, тому він не вірить у розпад Альянсу.

Нинішню напруженість у НАТО Певкур порівняв із тривалим шлюбом: "Не буває 50 років суцільно гладкого плавання. Бувають розбіжності та проблеми, і їх потрібно вирішувати".

Водночас він застеріг, що Європа наразі не готова самостійно забезпечувати власну оборону. "Чи досягли ми того, чого прагнемо? Ні. Усі ми маємо більше інвестувати в оборону", – наголосив міністр.

Витрати на оборону

Більшість країн НАТО не виконують домовленість про видатки на оборону щонайменше у розмірі 5% ВВП – вимогу президента США Дональда Трампа. Естонія цього року витратить 5,1% ВВП – один із найвищих показників в Альянсі.

Говорячи про ширший геополітичний контекст, Певкур закликав НАТО зосередитися на врегулюванні ситуації з Іраном – це, на його думку, дозволить США знову приділяти більше уваги Україні. "Як тільки це буде вирішено, з'явиться шанс привернути більше уваги США до України. Для нашого регіону це залишається головною проблемою", – зазначив він.

У лютому естонська розвідка попередила, що росія вже накопичує боєприпаси для майбутніх воєн після закінчення війни проти України.