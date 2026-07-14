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Радник президента Польщі звинуватив владу України в корупції без доказів

14 липня 2026, 11:38
Радник президента Польщі звинуватив владу України в корупції без доказів
Пшидач поставив під сумнів готовність України до вступу в ЄС.

Керівник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач різко розкритикував українську владу, заявивши, що "так красти, як красти люди, пов'язані, на жаль, також із президентом Зеленським, у Європі, мабуть, не можна". Також він поставив під сумнів готовність України до вступу в ЄС.

Про це Пшидач заявив у прямому ефірі Polsat News.

За його словами, українське суспільство хоче вступити до ЄС, однак є сумніви, що цього прагнуть "олігархічні корумповані еліти". Пшидач також заявив, що не бачить з боку української влади бажання знизити напруження у відносинах із Польщею. Водночас жодних конкретних прикладів чи доказів на підтвердження своїх звинувачень посадовець не навів.

Відповідаючи на запитання щодо членства України в ЄС, Пшидач заявив, що Київ передусім повинен "почати реформувати свою державу, боротися з корупцією та відходити від героїзації нацистських колаборантів". Як приклад він навів вшанування Андрія Мельника, якому, за його словами, встановлюють пам'ятники та називають його ім'ям вулиці.

"Я, звичайно, хотів би, щоб Україна була повернута обличчям на Захід, а не на Схід, бо це також відповідає нашим інтересам", – сказав він, зазначивши, що бачить Україну у "структурах Заходу в широкому розумінні" лише після проведення реформ, подолання корупції та побудови дружніх відносин із Польщею.

корупціяПольщаЄвросоюзВолодимир Зеленський

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