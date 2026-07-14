Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення ударів по Ірану

14 липня 2026, 11:19
Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення ударів по Ірану
Подальше розгортання вимагає схвалення Конгресу.

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.

Про це йдеться у листі президента до двох палат Конгресу, з яким ознайомився The Hill.

Трамп поінформував Сенат та Палату представників про відновлення ударів відповідно до Закону про воєнні повноваження, який передбачає повідомлення Конгресу протягом двох днів про проведення військових дій за кордоном. У п'ятницю президент у листі повідомив законодавцям, що американські удари відновилися 7 липня.

"Наземні війська Сполучених Штатів не беруть участі в цих ударах. Ці удари обмежені, виміряні, сплановані та виконані таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення", – написав Трамп.

Після повідомлення Конгресу американські військові можуть перебувати в регіоні протягом 60 днів, ще 30 – за рішенням головнокомандувача. Подальше розгортання вимагає схвалення Конгресу.

13 липня Трамп також заявив про відновлення блокади морських портів Ірану та про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою. 12 липня КВІР заявив про закриття протоки, однак Трамп запевнив, що вона залишається відкритою.

Нагадаємо, Іран вдарив ракетами по двох танкерах ОАЕ. Загиблий член екіпажу перебував на борту Mombasa. Із восьми поранених четверо у важкому стані. Серед постраждалих – шість громадян Індії та двоє громадян України. Обидва танкери зазнали пошкоджень і зайнялися пожежею, яку вдалося ліквідувати.

ІранКонгрес СШАДональд Трамп

Останні матеріали

Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється