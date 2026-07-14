Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення ударів по Ірану

Подальше розгортання вимагає схвалення Конгресу.

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.

Про це йдеться у листі президента до двох палат Конгресу, з яким ознайомився The Hill.

Трамп поінформував Сенат та Палату представників про відновлення ударів відповідно до Закону про воєнні повноваження, який передбачає повідомлення Конгресу протягом двох днів про проведення військових дій за кордоном. У п'ятницю президент у листі повідомив законодавцям, що американські удари відновилися 7 липня.

"Наземні війська Сполучених Штатів не беруть участі в цих ударах. Ці удари обмежені, виміряні, сплановані та виконані таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення", – написав Трамп.

Після повідомлення Конгресу американські військові можуть перебувати в регіоні протягом 60 днів, ще 30 – за рішенням головнокомандувача. Подальше розгортання вимагає схвалення Конгресу.

13 липня Трамп також заявив про відновлення блокади морських портів Ірану та про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою. 12 липня КВІР заявив про закриття протоки, однак Трамп запевнив, що вона залишається відкритою.

Нагадаємо, Іран вдарив ракетами по двох танкерах ОАЕ. Загиблий член екіпажу перебував на борту Mombasa. Із восьми поранених четверо у важкому стані. Серед постраждалих – шість громадян Індії та двоє громадян України. Обидва танкери зазнали пошкоджень і зайнялися пожежею, яку вдалося ліквідувати.